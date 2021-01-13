Son Dakika | Almanyaların konuştuğu mektup! Fenerbahçe ile anlaşan Mesut Özil...

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberi Almanya spor gündemini sarsmaya devam ediyor. Mesut Özil, Almanya Milli Takım formasını en son 27 Haziran 2018 tarihinde Güney Kore'ye karşı 2-0 biten maçın ardından Almanya, ön eleme turuyla Rusya'da yapılan Dünya Kupası finallerine çıkmıştı.

Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild, bugün manşetten verdiği haberde Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller'in Mesut Özil'e uzlaşma mektubu gönderdiğini ama şimdiye kadar yayınlanmasını istemediğini duyurdu.







MESUT'TAN NET TAVIR



Gazete, 7 Ekim 2020'de Almanya'nın Köln kentinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı ve 3-3 biten özel karşılaşma öncesi Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller'in Mesut Özil'e mektup gönderdiğini ortaya çıkardı. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ü kaynak göstererek verilen haberde Mesut Özil'in uzlaşmak istemediğini bildirdi.

DFB Başkanı Fritz Keller teklifi kabul etmeyen Özil'in yaklaşımına saygı duyduğu vurgulandı. Ayrıca gazete haberinde Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Löw'ün "Başkanımızın Mesut ile temasa geçtiğini öğrendik. Bir araya gelinir, masaya oturursa çok mutlu oluruz. Mesut ile doğum gününde WhatsApp üzerinden zaten iletişim halindeydim, bana döndü teşekkür etti" şeklindeki açıklamasına da yer verildi.

MESUT ÖZİL'DEN FENERBAHÇE CEVAPLARI



Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden taraftarların kendisine yönelttiği soruları cevapladı.

Mesut Özil, "İstanbul'da bulunmaktan en çok hoşlandığın ilçe hangisi?" sorusuna, "Kadıköy." yanıtı verdi. Bu yanıt, kısa zamanda sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasına girdi.

"Fenerbahçe tıpkı Real Madrid gibi"

Mesut Özil, çocukluk çağından bu yana Fenerbahçe taraftarı olduğunu kaydederek, sarı-lacivertli ekibi, İspanya devi Real Madrid'e benzettiğini dile getirdi. Özil, "Ben Almanya'da çocukken de Fenerbahçe taraftarıydım. Almanya'da büyüyen herkes, aklı başına gelir gelmez bir Türk kulübünü destekliyor. Benim desteklediğim takım da Fenerbahçe. Fenerbahçe, tıpkı İspanya'nın en büyüğü Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe." şeklinde konuştu.

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