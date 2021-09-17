Son Dakika: Almanya'da Stefan Kuntz'un sözleşmesi feshedildi! Türkiye'ye geliyor...

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Almanya Futbol Federasyonu, Stefan Kuntz'un Türkiye'de çalışabilmesi için mevcut sözleşmesinin son verilmesine karar verildiğini resmen duyurdu.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, "U21 Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Türkiye'de çalışabilmesi için mevcut sözleşmesinin son verilmesine karar verilmiştir. Stefan Kuntz'un Alman U21 milli takımındaki başarıları ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle DFB, bu anlaşmayı engellemek istemedi. Bu adım Türk ve Alman futbolu arasındaki dostluğun da bir ifadesidir." ifadeleri kullanıldı.

The DFB presidential board has unanimously decided to dismiss Stefan Kuntz from his current contract as U21s coach should he agree with the Turkish football association to work as head coach of the Turkey national team. pic.twitter.com/NpFUY0Hc6W — Germany (@DFB_Team_EN) September 17, 2021

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KUNTZ İLE 3 YILLIK ANLAŞMA

A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un Almanya'da yaptığı görüşmeler sonucunda Türkiye'ye gelen ve Riva'da prensipte el sıkışılan Alman çalıştırıcı, ülkesindeki prosedürleri tamamlamak için Almanya'ya geri dönmüştü.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile 3 yıllığına el sıkışan Stefan Kuntz'un önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

SOSYAL MEDYADAN DOĞRULAMIŞTI

A Milli Takım'da teknik direktörlük için düşünülen ve dün TFF'nin milli takımdan sorumlu yeni yöneticisi Hamit Altıntop'la görüşme gerçekleştiren Stefan Kuntz, sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Alman teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TFF'nin davetlisi olarak İstanbul'daydım ancak şu an için bir anlaşma haberi yok." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK YARDIMCISI KİM OLACAK?

Gündemdeki isimler Alman patentli olan Tayfun Korkut, Mustafa Doğan ve Tayfur Havutçu... TFF yönetiminin Mustafa Doğan isminde karar kıldığı iddia edilirken bu konuda net bir karar henüz verilmedi. Önümüzdeki günlerde Stefan Kuntz'un yardımcısı olacak ismin resmi olarak açıklanması bekleniyor.

2017 VE 2021'DE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Teknik direktörlük kariyerine Neunkirchen takımında başlayan Stefan Kuntz sırasıyla Karlsruhe, Mannheim, Arlen, Kkoblez, Bochum, K'lautern takımlarını çalıştırdı.

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2016 yılında Almanya U21 Milli Takımı'nın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı 2017 ve 2021 yıllarında Avrupa Şampiyonluğu zaferine ulaştı. Kuntz, sahaya yansıttığı pozitif Futbol ve yetiştirdiği genç yıldızlarla dikkat çekiyor.

ALTERNATİF OLARAK SHEVCHENKO GÖSTERİLİYORDU

A Milli Takım'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından İstanbul'a gelerek Türkiye Futbol Federasyonu ile prensip anlaşmasına varan Stefan Kuntz'un alternatifi olarak sürpriz bir isim gündeme gelmişti.

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Alman medyasının öne gelen kurumlarından Kicker, Stefan Kuntz ile son anda anlaşılamaması durumunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun alternatifleri arasında Andriy Shevchenko'nun bulunduğunu öne sürmüştü.

EURO 2020'DE ÇEYREK FİNALE ÇIKTI, AĞUSTOS'TA GÖREVİNDEN AYRILDI

2016 yılından beri ülkesinin milli takımını çalıştıran 44 yaşındaki genç antrenör Andriy Shevchenko, bu yaz düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösterdikten sonra sözleşmesinin sona ermesiyle Ağustos ayında Ukrayna Milli Takımı'ndan ayrılmıştı.

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Andriy Shevchenko, o dönem sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna Futbol Federasyonu ile birlikteliğimiz sona erdi. Milli takımda 5 yıl geçirdim. Modern futbol oynayabilecek kapasitede olduğumuzu gösterdik. Federasyon başkanı, yönetim kurulu, taraftar ve futbolculara minnettarım. Futbolumuzun rekabetçi, üretken ve heyecan verici olabileceğini kanıtladık." ifadelerini kullanmıştı.

ÇEYREK FİNALDE İNGİLTERE'YE BOYUN EĞDİ

Sözleşmesinin 1 Ağustos 2021 itibarıyla sona ermesinin ardından milli takımdaki görevinden ayrıldığını açıklayan Shevchenko, son olarak ülkesiyle EURO 2020'de boy göstermişti. Shevchenko liderliğinde gruptan çıkan ve son 16 turunda da İsveç'i eleyen Ukrayna, EURO 2020'ye çeyrek finalde 4-0'lık İngiltere mağlubiyetiyle veda etmişti.

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5 yıl görev yaptığı Ukrayna Milli Takımı'nda toplam 52 maça çıkan genç çalıştırıcı, bu müsabakalarda 1,69 puan ortalaması tutturdu.