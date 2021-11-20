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Son dakika: Almanya'da sahte aşı belgesi skandalı! Hükümet harekete geçince istifa etti

#Aşı#Almanya#Werder Bremen
Son dakika: Almanyada sahte aşı belgesi skandalı Hükümet harekete geçince istifa etti

Almanya, sahte aşı belgesi skandalıyla çalkalanıyor. Bundesliga 2 ekibi Werder Bremen'de teknik direktör Markus Anfang hakkında sahte aşı belgesi düzenlediği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Anfang, bu gelişme üzerine görevinden istifa etti.

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Almanya Bundesliga 2 ekibi Werder Bremen'de teknik direktör Markus Anfang'ın ismi sahte aşı belgesi skandalına karıştı. Alman hükümeti, Markus Anfang ve yardımcısı Florian Junge hakkında sahte aşı belgesi düzenlemekten soruşturma başlattı.

ANFANG YALANLADI

Perşembe günü başlatılan soruşturma sonrası bir açıklama yapan Anfang; "Suçlamaları reddediyorum. Ben de her Almanvatandaşı gibi resmi bir aşı merkezine giderek iki kez aşı yaptırdım ve bunun karşılığında yine herkese verilen sarı aşı belgelerinden aldım. Eczaneye gidip bu belgemi dijital ortama aktardım. Bu adımları yaparken hiçbir sorun yaşamadım. Umarım bu karışıklık bir an önce düzelir" ifadelerini kullandı.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Sahte aşı belgesi düzenlediği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Anfang, iddiaları reddetmesinin ardından bu sabah görevinden istifa etti.

Werder Bremen'den yapılan açıklamada teknik direktör Markus Anfang ve yardımcısı Florian Junge'nin görevlerinden istifa ettiği belirtildi.

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Son dakika: Almanyada sahte aşı belgesi skandalı Hükümet harekete geçince istifa etti

"BU ŞEKİLDE BİTTİĞİ İÇİN ÜZGÜNÜM"

Werder Bremen resmi sitesine istifa kararıyla ilgili açıklama yapan Anfang; "Kulübü, takımı ve ailemi etkileyen bu durumun ardından hemen istifa etme karar aldım. Bu konunun kimseye zarar vermesini istemiyorum. Werder Bremen'den bu şekilde ayrıldığım için üzgünüm. Burada güzel bir çalışma ortamı var, herkese emekleri için teşekkür ederim." dedi.

"KARARLARINA SAYGI DUYUYORUZ"

Anfang ve Junge'nin istifa kararlarının ardından konuşan Futbol Direktörü Frank Baumann ise; "Markus ve Florian'ın sorumluluk alıp istifa etmelerini saygıyla karşılıyoruz. Takımımıza yaptıkları katkıdan dolayı ikisine de teşekkür ederim." sözlerini kullandı.

TAKIMI DANJİEL ZENKOVIC ÇALIŞTIRACAK

Anfang ve Junge'nin ayrılmasının ardından Werder Bremen'i yeni teknik direktör açıklanana dek yardımcı antrenörlerden Danjiel Zekovic'in çalıştıracağı açıklandı. Zenkovic'e U19 teknik direktörü Christian Brand yardımcı olacak.

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#Aşı#Almanya#Werder Bremen

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