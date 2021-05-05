Son dakika: Almanya'da ırkçılık skandalı! Jens Lehmann'ın WhatsApp mesajını sızdırınca...

Spor Arena Dış Haber - Bir dönem Bundesliga'da Schalke, Hamburg, Stuttgart, Hannover gibi kulüplerde forma giyen, şimdilerde ise Aky Sports Almanya'da futbol programı yapan Nijerya kökenli Alman eski futbolcu Dennis Aogo, dün gece instagram hesabından Jens Lehmann'ın kendisine WhatsApp'tan gönderdiği bir mesajın ekran alıntısını paylaştı.

Jens Lehmann'ın mesajında Dennis Aogo ile ilgili ırkçı bir ifade yer alıyordu. Aogo bu mesajın ekran görüntüsünü; "Ciddi misin? Bu mesaj muhtemelen benim için değildi" diyerek paylaştı.

LEHMANN'DAN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Eski milli kaleci Jens Lehmann, sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili bir özür mesajı paylaştı:

"Telefonumdan Denniz Aogo'ya giden mesajda yanlış biz izlenim oluştu. Dennis'ten kendisini arayarak da özür diledim. Bununla birlikte herkesten özür diliyorum. Eski bir milli futbolcu olarak Dennis işinde çok iyi. Çalıştığı kurum olan Sky'a da çok sayıda izleyici getiriyor."

HERTHA BERLİN'DEKİ GÖREVİNE SON VERİLDİ

Bu gelişmelerin ardından Jens Lehmann'ın yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı Hertha Berlin'den uzaklaştırıldığı yönünde haberler Alman basınında yer aldı.

Hertha Berlin'den bu konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken ırkçılığın her türlüsüne karşı oldukları yönünde paylaşımlar yapıldı.

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