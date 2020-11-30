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Son Dakika | Almanya, Joachim Löw kararını açıkladı!
Almanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Joachim Löw hakkında son kararını açıkladı.
Almanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Joachim Löw'ün görevine devam edeceğini açıkladı.
Son olarak İspanya'ya 6-0 yenilen Almanya'da Löw'ün görevinden alınacağı iddia ediliyordu.
Almanya'dan yapılan açıklamada Löw'e güvenildiği ve yola devam edildiği belirtildi.
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