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GeriFutbol Son Dakika | Almanya, Joachim Löw kararını açıkladı!
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Futbol
Haber Giriş: 30.11.2020 - 18:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Almanya, Joachim Löw kararını açıkladı!

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Son Dakika | Almanya, Joachim Löw kararını açıkladı!
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Almanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Joachim Löw hakkında son kararını açıkladı.

Almanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Joachim Löw'ün görevine devam edeceğini açıkladı.

Son olarak İspanya'ya 6-0 yenilen Almanya'da Löw'ün görevinden alınacağı iddia ediliyordu.

Almanya'dan yapılan açıklamada Löw'e güvenildiği ve yola devam edildiği belirtildi.

Son Dakika | Almanya, Joachim Löw kararını açıkladı

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