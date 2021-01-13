Son Dakika | Almanların konuştuğu mektup! Fenerbahçe ile anlaşan Mesut Özil...

Celal ÖZCAN / BERLİN

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Mesut Özil'le barışmak için harekete geçti. DFB Başkanı Fritz Keller, Mesut Özil'e bir mektup gönderdi. DFB'den mektup aldığını Mesut Özil daha önce sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ancak şimdi mektubun DFB yönetim kurulu ve milli takım teknik direktörü Jogi Löw'ün de bilgisi dahilinde kaleme alındığı belirtildi. Alman Milli Takım Direktörü Oliver Bierhoff, Bild Gazetesi'ne "Başkanımız Mesut Özil'le irtibata geçtiği konusunda bizi bilgilendirdi. Eğer buradan bir buluşma ortaya çıkar ve taraflar masaya oturursa, bundan çok mutluluk duyarız. Ben de Mesut'u yaş gününde WhatsApp üzerinden aradım ve çok candan davrandı" diyerek, bir barış mesajı daha verdi. Şimdi topun Mesut Özil'de olduğu, mektubun içeriğinin kamuoyuna açıklanmasına onay vermediği, ancak olumlu sinyal verdiği belirtildi.

HÜRRİYET'E İLK MESAJ



Bild Gazetesi haberinde Hürriyet Gazetesi'ne atıfta bulundu ve DFB'nin Mesut Özil'le barışmak istediği mesajını daha önce Hürriyet Gazetesi üzerinden verdiğini belirterek, Genel Sekreter Friedrich Curtius'un sözlerini alıntı yaptı. Alman Futbol Federasyonu (DFB), Mesut Özil'le barışmak istediği yönünde ilk mesajı Hürriyet Gazetesi üzerinden vermişti.







7 Ekim 2020'de Köln'de Almanya Türkiye hazırlık maçı öncesi Hürriyet Gazetesi'ne özel demeç veren DFB Genel Sekreteri Friedrich Curtius, "Mesut konusunda hata yaptık. Benim için şu kesin. Biz kamuoyunun bir bölümünde Mesut Özil'e karşı eleştiriler nefret ve ırkçılığa dönüştüğünde ona sahip çıkamadık. Arkasında durmadık. Mesut Özil'e senin arkandayız diyemedik. Bu bir hataydı" demişti. Genel Sekreter Curtius, "bu aradan sonra birbirimize tekrar yakınlaşabilir, anlaşmazlıkları ortadan kaldırabilirsek çok sevinirim" diyerek, harekete geçeceklerinin mesajını vermişti.



DFB'nin Mesut Özil'e barışalım mektubunu Almanya Türkiye hazırlık maçının hemen öncesi yazdığı belirtildi.





Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Londra'da birlikte fotoğraf çektirdiği için Almanya'da ırkçı saldırılara hedef olmuştu. 2018 dünya şampiyonasına erken veda eden Alman milli takımının başarısızlığına Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirmesinin Alman milli takımını böldüğü iddiaları gerekçe gösterilmişti. Mesut Özil Alman Futbol Federasyonu'nun kendisine sahip çıkmaması üzerine milli takımdan büyük bir tepkiyle istifa etmiş, istifasını sosyal medya hesabından duyurarak, teknik direktör Jogi Löw'e bile önceden haber vermemişti. Mesut Özil istifa yazısında DFB'nin o zamanki başkanı Grindel'i de ırkçılıkla suçlamıştı.

MESUT ÖZİL'DEN FENERBAHÇE CEVAPLARI



Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden taraftarların kendisine yönelttiği soruları cevapladı.

Mesut Özil, "İstanbul'da bulunmaktan en çok hoşlandığın ilçe hangisi?" sorusuna, "Kadıköy." yanıtı verdi. Bu yanıt, kısa zamanda sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasına girdi.

"Fenerbahçe tıpkı Real Madrid gibi"

Mesut Özil, çocukluk çağından bu yana Fenerbahçe taraftarı olduğunu kaydederek, sarı-lacivertli ekibi, İspanya devi Real Madrid'e benzettiğini dile getirdi. Özil, "Ben Almanya'da çocukken de Fenerbahçe taraftarıydım. Almanya'da büyüyen herkes, aklı başına gelir gelmez bir Türk kulübünü destekliyor. Benim desteklediğim takım da Fenerbahçe. Fenerbahçe, tıpkı İspanya'nın en büyüğü Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe." şeklinde konuştu.

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