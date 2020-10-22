Son dakika | Alman raket Julia Goerges tenisi bıraktı!

Emeklilik kararını sosyal medya hesaplarından duyuran 31 yaşındaki Goerges, "Artık 'elveda' demeye hazırım. 5 yaşında tenise başladığımda bu kadar uzun süre devam edeceğimi düşünmemiştim. Yolculuğum boyunca bana değişik duygular yaşatan tenise minnettarım. Hayatımda yeni bir sayfa açma zamanı geldi. Kariyerim boyunca yanımda olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ağustos 2018'de tek kadınlar dünya klasmanının 9. sırasına kadar yükselen Goerges, kariyerinde 7 turnuva şampiyonluğu yaşadı.

Grand slam turnuvası Wimbledon'da 2018 yılında yarı final oynama başarısı gösteren Goerges, dünya sıralamasında 45. basamakta bulunuyordu.

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