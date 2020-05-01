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GeriFutbol Son Dakika | Alman kulübü Köln'de 3 kişide corona virüsü(koronavirüs) tespit edildi
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Futbol
Haber Giriş: 01.05.2020 - 22:39,Son Güncelleme:

Son Dakika | Alman kulübü Köln'de 3 kişide corona virüsü(koronavirüs) tespit edildi

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Son Dakika | Alman kulübü Köln'de 3 kişide corona virüsü(koronavirüs) tespit edildi
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln'de 3 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara koronavirüs testi yapıldığı kaydedildi.

3 kişinin testlerinin pozitif çıktığı ve evlerinde 14 günlük karantinaya girecekleri ifade edildi.

Bu kişilerin herhangi bir semptom göstermediği ve özel hayata saygı nedeniyle isimlerinin açıklanmayacağı aktarıldı.

Takımın hijyen kurallarına uyarak antrenmanlara devam edeceği belirtildi.

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