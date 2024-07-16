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Son Dakika: Allan Saint-Maximin Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!

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#Fenerbahçe#Allan Saint Maximin#Fenerbahçe Transfer Haberleri
Son Dakika: Allan Saint-Maximin Fenerbahçe için İstanbula geliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 11:53

Fenerbahçe, sol kanat transferi için bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Allan Saint-Maximin ve kulübüyle her konuda anlaştı. Fransız oyuncu bu akşam İstanbul'da olacak.

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Fenerbahçe, uzun süredir transferi için büyük uğraş verdiği kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'de mutlu sona ulaştı.

Sarı lacivertli kulüp, Al Ahli ile sürdürdüğü görüşmelerde kesin anlaşma sağlarken; oyuncu tarafıyla da söz kesildi.

Suudi Arabistan Pro Lig yönetimi de anlaşmayı onaylayarak Allan Saint-Maximin'in gidişine izin verdi.

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR

Fransız yıldız, bugün kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayacak imzayı atmak için İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki futbolcu, bugün 19.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olacak.

Allan Saint-Maximin, Al Ahli formasıyla geçen sezon 31 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 4 gol ve 10 asistlik performans gösterdi. Allan Saint-Maximin'in Al-Ahli'le olan sözleşmesi 2026 yılında son buluyordu.

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#Fenerbahçe#Allan Saint Maximin#Fenerbahçe Transfer Haberleri

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