Son Dakika: Allahyar Sayyadmanesh şov yapıyor! Seriye bağladı...

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Ukrayna ekiplerinden Zorya Luhansk forması giyen Allahyar Sayyadmanesh, Metalist Kharkiv mücadelesinde 2 gol atarak karşılaşmaya damga vurdu.

Rakibini 6-1 mağlup eden Zorya Luhansk'a galibiyeti getiren golleri 38. ile 71. dakikada Oleksandr Gladkiy, 77. dakikada Raymond Owusu, 90+2. dakikada Ahmed Alibekov ve 9. ile 55. dakikalarda Allahyar Sayyadmanesh kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 6. dakikada Andriy Remenyuk'tan geldi.

Allahyar Sayyadmanesh böylece ligdeki gol sayısını 11 maçta 6'ya yükseltmiş oldu.

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i 2019 yılında İran'ın Esteghlal takımından kadrosuna katmıştı.

Genç forvet sarı lacivertlilerde forma şansı bulamayınca önce İstanbulspor'a ardından Zorya Luhansk'a kiralanmıştı.