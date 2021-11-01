Son Dakika: Allahyar Sayyadmanesh şov yapıyor! Seriye bağladı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ünlü oyuncu katil olmuştu... Alec Baldwine kötü haberÜnlü oyuncu katil olmuştu... Alec Baldwin'e kötü haber!#Alec Baldwin
Cumhuriyet Gazetesine 3 kuruşluk dava... Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyunCumhuriyet Gazetesi'ne 3 kuruşluk dava... 'Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyun!'#Demirören Grubu
G.Sarayın golü neden iptal edilmedi Canlı yayında farkı anlattı Eğer Nelsson...G.Saray'ın golü neden iptal edilmedi? Canlı yayında farkı anlattı! "Eğer Nelsson..."#Beşiktaş
Kaç dakika görüştülerKaç dakika görüştüler#Erdoğan
Erdoğandan dünyaya çarpıcı mesajlar: Bundan sonra böyle devam etmeyecekErdoğan'dan dünyaya çarpıcı mesajlar: Bundan sonra böyle devam etmeyecek#G20 Liderler Zirvesi
Yerli ve milli Garaj Çocuğu görevi bırakıyorYerli ve milli 'Garaj Çocuğu' görevi bırakıyor#Yemeksepeti
Bakan duyurdu: İhtiyaç sahiplerine 2.5 milyar lira destekBakan duyurdu: İhtiyaç sahiplerine 2.5 milyar lira destek#Devlet
Oxford açıkladı... Dramatik artış ilk dikkatimizi çeken şey olduOxford açıkladı... 'Dramatik artış ilk dikkatimizi çeken şey oldu'#Oxford
Okullar kapanacak mı Sağlık Bakanı Kocadan net yanıtOkullar kapanacak mı? Sağlık Bakanı Koca'dan net yanıt#Koronavirüs
İstanbulda düğün terörü Trafiği birbirine kattılarİstanbul'da düğün terörü! Trafiği birbirine kattılar#İstanbul
Altın fiyatlarında neler oluyorAltın fiyatlarında neler oluyor?#Altın
ABD ordusundan lazer silahı adımıABD ordusundan lazer silahı adımı!#ABD
583 gün sonra bir ilk Gözyaşları sel oldu583 gün sonra bir ilk! Gözyaşları sel oldu#Koronavirüs
VAR sistemi paramparça Ortalık savaş alanına döndü...VAR sistemi paramparça! Ortalık savaş alanına döndü...#Gremio
Koronavirüs ile ‘Rus ruleti’... Kendini bilerek hasta etti... Sonrası felaketKoronavirüs ile ‘Rus ruleti’... Kendini bilerek hasta etti... Sonrası felaket! #Koronavirüs
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Allahyar Sayyadmanesh şov yapıyor! Seriye bağladı...

#Allahyar Sayyadmanesh#Fenerbahçe#Zorya Luhansk
Son Dakika: Allahyar Sayyadmanesh şov yapıyor Seriye bağladı...

Fenerbahçe'den kiralık olarak Zorya Luhansk'a giden Allahyar Sayyadmanesh yeni takımında golleriyle adından söz ettiriyor.

Haberin Devamı

Ukrayna ekiplerinden Zorya Luhansk forması giyen Allahyar Sayyadmanesh, Metalist Kharkiv mücadelesinde 2 gol atarak karşılaşmaya damga vurdu.

Rakibini 6-1 mağlup eden Zorya Luhansk'a galibiyeti getiren golleri 38. ile 71. dakikada Oleksandr Gladkiy, 77. dakikada Raymond Owusu, 90+2. dakikada Ahmed Alibekov ve 9. ile 55. dakikalarda Allahyar Sayyadmanesh kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 6. dakikada Andriy Remenyuk'tan geldi.

Allahyar Sayyadmanesh böylece ligdeki gol sayısını 11 maçta 6'ya yükseltmiş oldu.

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i 2019 yılında İran'ın Esteghlal takımından kadrosuna katmıştı.

Genç forvet sarı lacivertlilerde forma şansı bulamayınca önce İstanbulspor'a ardından Zorya Luhansk'a kiralanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Allahyar Sayyadmanesh#Fenerbahçe#Zorya Luhansk

BAKMADAN GEÇME!

Hakan Meriçliler: Hiç estetik yaptırmadım

Hakan Meriçliler: Hiç estetik yaptırmadım

Gizem çözüldü Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda ölümsüz kadın

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadın

Cristiano Ronaldo, Ariana Grandeyi geçti, o listede de zirveye yaklaştı Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi