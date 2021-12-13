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Son Dakika: Allahyar Sayyadmanesh golle veda etti! Resmi açıklama geldi ve Fenerbahçe'ye dönüyor...

#Allahyar Sayyadmanesh#Fenerbahçe#Transfer
Son Dakika: Allahyar Sayyadmanesh golle veda etti Resmi açıklama geldi ve Fenerbahçeye dönüyor...

Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna temsilcisindeki son maçında Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev ağlarını sarstı.

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Spor Arena Dış Haberler - Fenerbahçe'den kiralık olarak Zorya Luhansk takımına giden Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna'daki geçiçi macerasına golle nokta koydu.

Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev ile oynanan mücadelenin 49. dakikasında fileleri sarsan İranlı futbolcu, son maçında takımına 1 puanı getiren isim olmayı başardı.

Zorya Teknik Direktörü Viktor Skrypnyk, Dinamo Kiev maçının ardından yaptığı açıklamada, Allahyar Sayyadmanesh'in kendileriyle son maçına çıktığını duyurdu. 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Allahyar aramızdan ayrılıyor. Bu maç onun buradaki son maçıydı." dedi.

Zorya Luhansk formasıyla çıktığı 50 resmi maçta takımına 15 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna temsilcisinde son olarak Kasım ayının en iyi futbolcusu seçilmişti.

TAKIMDA KALMASINI İSTİYORDU

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Viktor Skrypnyk, geçtiğimiz hafta verdiği bir demeçte, "Allahyar'ın takımda kalmasını gerçekten istiyorum ama buna başkaları karar verecek. Bu sözüm Fenerbahçe için. Kendisini tutmak için kulübün yıllık bütçesini harcamanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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#Allahyar Sayyadmanesh#Fenerbahçe#Transfer

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