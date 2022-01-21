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Son Dakika: Allahyar Hull City'nin teklifini kabul etti! Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye yaptığı teklif...

#Transfer#Allahyar#Hull City
Son Dakika: Allahyar Hull Citynin teklifini kabul etti Acun Ilıcalının Fenerbahçeye yaptığı teklif...

Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği Allahyar Sayyedmanesh'e Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City talip olmuştu. Genç golcü, Hull City'nin teklifini kabul etti.

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Zorya ile olan kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Allahyar Sayyedmanesh'i, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin istediği belirtilmişti.

Bir yandan da Fatih Karagümrük'ten Aleksandar Pesic'le de ilgilenen Hull City, Allahyar için Fenerbahçe'ye teklif yapmıştı.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Allahyar, Hull City'nin teklifini kabul etti.

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Başarılı forvet için Fenerbahçe ve Hull City'nin tekrar görüşeceği ve transferi sonuçlandıracağı belirtildi. Bu transfer için Hull City'nin Fenerbahçe'ye 9 milyon euro bonservis ödeyeceği öne sürüldü.

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#Transfer#Allahyar#Hull City

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