Son Dakika: Alioski indirim yaptı, transfer için karar Fatih Terim’de

Spor servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Sol bek transferi için 3 hafta önce Alioski ile görüşen ve oyuncunun yıllık 2,5 milyon Euro talep etmesi üzerine geri adım atan Galatasaray Kulübü’nde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılılarda yönetici Işıtan Gün, Alioski ve futbolcunun menajerleri tekrar bir araya gelirken Makedon oyuncunun yıllık ücret talebini 2,2 milyon Euro’ya çekmesi üzerine bu transfer yeniden gündeme geldi.

HOCANIN GÖZDESİ PATRİCK VAN AANHOLT

İstediği sol bekler arasında bir numaralı sırada hem maliyeti hem de tecrübesi ile Patrick van Aanholt yer alırken, Fatih Terim’in onayı halinde bu transfer gerçekleşecek.

Bonservisi elinde olan Alioski’nin 3 yıllık maliyetinin Van Aanholt’a göre 2 milyon Euro’ya yakın daha fazla olduğu öğrenildi.

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