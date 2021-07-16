Son Dakika: Alioski indirim yaptı, transfer için karar Fatih Terim’de
Makedon sol bek 2.5 milyon Euro’luk talebini 300 bin Euro aşağı çekti. Leeds ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılılara 2,2 milyon Euro’ya gelebileceğini iletirken, Fatih Terim’in onay vermesi durumunda transfer gerçekleşecek.
Spor servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Sol bek transferi için 3 hafta önce Alioski ile görüşen ve oyuncunun yıllık 2,5 milyon Euro talep etmesi üzerine geri adım atan Galatasaray Kulübü’nde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılılarda yönetici Işıtan Gün, Alioski ve futbolcunun menajerleri tekrar bir araya gelirken Makedon oyuncunun yıllık ücret talebini 2,2 milyon Euro’ya çekmesi üzerine bu transfer yeniden gündeme geldi.
HOCANIN GÖZDESİ PATRİCK VAN AANHOLT
İstediği sol bekler arasında bir numaralı sırada hem maliyeti hem de tecrübesi ile Patrick van Aanholt yer alırken, Fatih Terim’in onayı halinde bu transfer gerçekleşecek.
Bonservisi elinde olan Alioski’nin 3 yıllık maliyetinin Van Aanholt’a göre 2 milyon Euro’ya yakın daha fazla olduğu öğrenildi.
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