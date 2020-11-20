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Basketbol
AA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 15:10 | Son Güncelleme:

Son dakika | Aliağa Petkimspor'da 1 pozitif vaka!

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Son dakika | Aliağa Petkimspor'da 1 pozitif vaka!
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da bir basketbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, dün uygulanan testlerde bir basketbolcuda pozitif vaka tespit edildiği belirtildi. Semptom görülmeyen oyuncunun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.

Aliağa Petkimspor, ligin 9. haftasında yarın saat 20.00'de Fethiye Beşkaza Spor Salonu'nda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a konuk olacak.

 

Son dakika | Aliağa Petkimsporda 1 pozitif vaka

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