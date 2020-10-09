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Basketbol
AA
Haber Giriş: 09.10.2020 - 15:09 | Son Güncelleme:

Son dakika | Aliağa Pekimspor'da koronavirüs krizi! Bir oyuncu pozitif...

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Son dakika | Aliağa Pekimspor'da koronavirüs krizi! Bir oyuncu pozitif...
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da bir basketbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, dün uygulanan testlerin ardından bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı, herhangi bir semptomu bulunmayan basketbolcunun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.

Aliağa Petkimspor, ligin 3. haftasında yarın saat 17.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Pınar Karşıyaka ile mücadele edecek.

 

Son dakika | Aliağa Pekimsporda koronavirüs krizi Bir oyuncu pozitif...

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