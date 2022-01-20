Son dakika: Ali Palabıyık'a 109 gün sonra görev!

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında bugün oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa ve Alanyaspor - Hatayspor maçlarının VAR hakemleri belli oldu.

Tugay Kaan Numanoğlu'nun düdük çalacağı Galatasaray - Kasımpaşa maçında Özgüç Türkalp VAR hakemi olarak görev yapacak.

Ali Palabıyık'a 109 gün sonra ilk görev

Bahattin Şimşek'in yöneteceği Alanyaspor - Hatayspor maçında ise VAR hakemi olarak Ali Palabıyık görev yapacak. Son olarak 3 Ekim 2021'de Rizespor - Galatasaray maçını yöneten Ali Palabıyık, Alanyaspor - Hatayspor maçına VAR hakemi olarak atandı. Palabıyık, 109 gün sonra Süper Lig'de görev almış oldu.