Son Dakika | Ali Koç'tan transfer ve harcama limiti açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Aslında söyleyeceğim çok şey var. Sürdürülebilir bir ortam değil bu. Türk futbolu birkaç kulüp dışında bitmiş, batak durumda. Büyük kulüpler özellikle sıkıntıda. 2018 Ocak ayında ilk toplantımı yaptığımda dile getirmiştim. Şu an herkes finansal durumu konuşuyor. UEFA'nın FFP'si netice vermedi. Biz de kendi FFP'mizi geliştirdik. Amaç kulüplerin rekabet edebilmesiydi. Sağlıklı mali yapıya kavuşmak 1 sezonla olmuyor.

UEFA BİLE FFP'Yİ GERİ ÇEKTİ

Fenerbahçe finansal açıdan 92 milyon euroluk maaş bütçesini 64 milyon euroya indirdik. Belki 55'e indirdik. Nereden biliyorsunuz kimi satacağız, kimi alacağız... Tribün gelirleri belli değil, yayıncı kuruluşun ne vereceği belli değil. Hal böyleyken, yine aynı sistemi uygulamak gerçek dışı. UEFA bile FFP kurallarını geri çekti. Yeni borç almadık. Belli bankaların borcunu indirmişiz (40 milyon euro) Bunları yaparken kulübümüzün gelirlerinin yüzde 80'i bankalara gidiyordu. Sıcak parayla, kendi çabalarımızla bu gemiyi yürüttük.

64'TEN 18'E DÜŞMEMİZ BEKLENİYOR

Bizim 64 milyon eurodan 18 milyon euroya düşmemiz bekleniyor. Bunun imkansız olduğunu kafası çalışan herkes bilir. Bankalara, sporculara borcu olmayan kulüpler var. Biri 150 almış, diğeri 170 almış nasıl olabilir diyorsun. Sadece bizleri düşünmeyin, bu sürdürülebilir bir sistem değil.

Yayıncı kuruluş TFF'ye yeni teklifler yapıyor. Vermesi gerekenden çok altında rakamlar. Hal bu iken bu sistemi uygulamak gerçek dışı. Bu tutumu anlamakta güçlük çekiyorum.

YAPILANDIRMA KONUSU

Yapılandırma yapmış kulüplerin ana parası hesaptan çıkarılıyor. İki sene sonra yapılanma yapan kulüpler ana para ödemeleri yapılınca eksiye düşecekler. O zaman ne yapacaksınız dediğimizde 'Bakarız' deniyor. Yoksa biz istemez miyiz borcumuzu yapılandırmayalım, borçsuz gidelim. Aptal mıyız?

Harcama limitleri birkaç sene sonra çökecek. Biz diyoruz ki neden başında önlem almıyoruz. Nasıl diğer sektörlerde yapılanlandırmalar yapılıyorsa bu da bir sektör. Doğru bir yapılanma (ana para faiz ödemesiz, 10 yıllık süreç hatta sıcak para vererek) ilerlemek gerekiyor.

TARAFTAR KOMBİNE ALMAK İSTİYOR

Taraftarımız kombine çıkarın, maça çıkmasak bile almak isteriz diyor. Formalarımıza müthiş bir ilgi var. Herkes desteklemek istiyor. Fenerbahçe camias kenetleniyor. Kimden ne fayda gelir. Bu iş böyle gitmez

VEDAT MURİQİ SORUSUNA CEVAP TEKLİF YOK

Başkan Ali Koç, Vedat Muriqi'ye teklif var mı sorusuna, 'Hayır yok' cevabını verdi.