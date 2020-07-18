Son Dakika | Ali Koç'tan transfer, teknik direktör, yabancı kuralı, Alex ve Kruse sözleri

İşte Ali Koç'un sözleri...

Türk futbolunun içinde bulunduğu finansal kriz, Fenerbahçe de dahil, er ya da geç bizim altyapıdan oyuncu yetiştirmemiz gerekiyor. Bu kolay bir laf. Sabır gerektiren bir süreç. Her kulüp dar bir havuzdan altyapı tercihlerini yapıyorlar. Yaş kategorisi ne olursa olsun. Geldiğimiz noktada Fenerbahçe altyapısındaki oyuncuların kalitesinin daha gelişmiş olması gerekiyor. Son 15 yılda bu konudaki karnemizin pek parlak olduğunu söyleyemem.

OBRADOVIC VE FENERBAHÇE BEKO

Obradovic’e teşekkür ediyoruz. Bize birçok başarı ve mutluluk tattırdı. Efsane bir hoca. Gitmesini kimse istemiyordu. Kalması için uğraştık. Ama burası Fenerbahçe Kulübü. Ailesiyle ilgili bazı konulardan dolayı 1 yıl ara vermek istediğini söyledi. Biz 30 milyon dolarlı bütçelerden 18-20 milyon dolarlara indirdik. Bugün basketbol şubesinin açığı futbolu şubesinin yarısı kadar. Yeni yapılanmamız konusunda bize yardımcı oldu Obradovic. Onun yerini doldurmak hiçbir kulüp için kolay değildir. Ayrıldığı kulüpler hep sıkıntı yaşanmıştır. 15 günlük süreç içerisinde müthiş iş çıkardı Semih Özsoy ve Gherardhini. Marka bir ismi kulübümüzün başına getirdik. Bir iki adım daha kaldı. Maliyet/performans analizi açısından yapabileceğimizin en iyisini yaptık.

TRANSFER SÖZLERİ: TÜRKLEŞTİRME POLİTİKAMIZ OLACAK

20. haftada sezonun en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterilirken sezondan koptuk. Bizim politikamız Türkleştirme politikası olacak. Yabancı kuralına baktığımız zaman daha fazla Türkleşmemiz gerekiyor. Sektör ve rakamlar büyüdü. Aksi örnekler olmakla birlikte yabancılarda kontrat için mücadele etmek, arma için mücadele etmenin daha fazla önüne geçiyor son yıllarda. Ekonomik şartlar her anlamda bizi kısıtlıyor. Artık yüksek transfer ücretleri vermek hiçbir kulüp için söz konusu değil. İyi bir portföyümüz var elimizde. Pandemi finansal açıdan sıkıntılar yaratıyor. Ama fırsatlar da yaratacak. Kiralık oyuncular özelinde fırsatlar gelecektir.

AMACIMIZ BONSERVİSSİZ VEYA KİRALIK OYUNCULAR

Sattığımız kadar alabiliyoruz. Bu sene kimleri satabiliriz bilmiyorum. Bazı oyuncularımıza teklifler var. Bunun dışında kiralama ve bonservisi olmayan oyunculara odaklanıyoruz. Ama bu yanıltmasın, imza parası diye bir şey çıktı. Bizim ana hedefimiz yaş ve maaş bütçesini indirmek, omurgayı oluşturmak, bonservissiz veya kiralık oyunculara odaklanmak.

TEKNİK DİREKTÖR KONUSU

Konuştuğumuz hocalar şunu soruyor, 'Benden ne istiyorsun, gelecek sezon şampiyonluk mu, 2-3 sezon içinde şampiyonluk mu?' Paralel düşünmeliyiz. 'Önümüzdeki sezon ise her bir kuruşumuzu önümüzdeki sezon için harcayalım' diyorlar.

AZİZ YILDIRIM'LA UMARIM KUCAKLAŞABİLİRİZ

Aziz Yıldırım'a benim bir kırgınlığım yoktu yakın zamana kadar. 1 forma almış bir taraftarı bile omzumda taşırım. Aziz Yıldırım'ın benim için neler ifade ettiği bilinir. Kendisi 20 yıl başkanlık yapmış bir insandır. Benim sadece sevgim saygım olur. Hiç şüphe olmasın. Başkanımızla bir yerde kucaklaşabiliriz umarım. Onun desteğine çok ihtiyacımız vardı.

ALEX, FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNECEK Mİ?

Alex'in kulübümüzde görev alması için bir planlamamız yok. Alex'in bir kariyer planlaması var. Saha içerisinde de çok zeki bir futbolcuydu. Alelacele bir şey yapmıyor. Plan programı var. Bu plan programıyla ilerliyor. Alex'in Fenerbahçe'nin başına geçmesinde bir engel yoktur. Alex hem saha içinde hem saha dışında umarım çok başarılı olur. Dilerim, bir gün bu camianın başına geçer ve çok başarılı olur.

YABANCI KURALI İÇİN TAHKİM'E BAŞVURDUK

İnşallah yeni yabancı oyuncu kısıtlaması kararından dönülür. Biz Tahkim'e başvurduk. İnşallah karar değişir. Bu yabancı kararı Fenerbahçe'yi çok etkilemez ama biz sadece kendimizi düşünmüyoruz. Başka kulüpler ciddi sıkıntı çekecek biz de onların yanındayız. 11 yabancı oynatmak yanlış diyorlar, bu kadar genç ülkede yanlıştır, katılıyorum. ‘Kardeşim, biz karar verdik uygulayın’ istişaresiz böyle olmaz. Tüm paydaşlar bir çalıştay yapar, sürdürülebilir gerçekçi model oluşturulur. Transfere 2-3 hafta kala böyle olmaz.

MAX KRUSE YORUMU: ALMAN'IN EN DEĞİŞİNİ ALMIŞIZ

Max Kruse konusu mahkemede. Fazla konuşmayacağım. Gönlü burada değildi. Alman'ın en değişiğini seçmişiz. Bunun hesabı sorulacak! Pandemi dönemi hariç hiçbir şekilde borcumuz yoktu. Kendi danışmanlarının telkinine rağmen kumar oynadı, 'ben pokerciyim' dedi.