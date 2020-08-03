Son Dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer müjdesi!

Ali Koç, FBTV'ye yaptığı açıklamada, sporda 2019-2020 sezonunun çok değişik geçtiğini belirterek, "Pandemi dolayısıyla hiç alışık olmadığımız tarihlerde maçlar yaptık. Hiç alışık olmadığımız gibi bazı branşlarda ligler iptal edildi. İyi gittiğimiz branşlar vardı ama yaşayarak bazı şeyleri gördük, öğrendik. Şimdi yeni sezon çalışmalarımız başlıyor. Bilhassa futbol herkesin ilgisini çekiyor. Merakla bekleniyor. Basketbol ve voleybol şubemizde kadın ve erkeklerde her şey tamam. Çoğu açıklandı." diye konuştu.

Yeni sezona hazır hale gelmek için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Koç, "Futbolda yoğun çalışmalarımız neticesinde herhalde ya yarın ya öbür gün olmak üzere bir dizi açıklamalarımız olacak. Anonslarımız olacak. Hocalar, transferler, yapmak istediklerimiz, yapacaklarımızla ilgili. 8 Ağustos'ta sağlık testleri başlıyor. Testler bitince birkaç gün sonra Topuk Yaylası'nda topbaşı olacak. Amacımız mümkün olduğu kadar önümüzdeki sezon Fenerbahçe Kulübünün futbol takımında mücadele edecek oyuncuların; kalacaklar, gidecekler, gelecekler, hepsini ağustos ayı içerisinde sonuçlandırmak. Bunda başarılı olabilirsek, tam hazır olabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonun nasıl oynanacağı konusunda Türkiye Futbol Federasyonunun açıklama yapacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim amacımız, ümidimiz, arzumuz, sezonun seyircili başlaması. Buna istinaden bu sene en büyük değişiklik, kombine alacaklarla ilgili 6 maç daha fazla var. Seyircili oynanacaksa, bu herkes açısından yeni bir gelişme. Bence olumlu bir gelişme. Her anlamda fayda sağlayacağını düşünüyorum. Tabii oyuncular açısından bunun külfeti de olacaktır, getirisi de olacaktır. İnşallah getirisi, külfetinden çok daha fazla olur. En büyük arzum kombinelere son iki senede gösterilen yoğun ilginin şartlar ne olursa olsun yine gösterilmesi. İnşallah önümüzdeki sezon hepimiz açısından hayırlı uğurlu, sarı lacivert başarılarla dolu bir sezon olur."

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!