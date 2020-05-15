Son Dakika | Ali Koç'tan Obradovic açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Zeljko Obradovic'in sarı lacivertli takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koç, deneyimli antrenöre birkaç kez yeni sözleşme teklif ettiklerini ancak kendisinin 'sezon sonunda bakarız' şeklinde cevap verdiğini söyledi.

Ali Koç ayrıca Obradovic'in kredisinin sınırsız olduğunun altını çizerek, "Fenerbahçe onun evi, kalmak isterse kalır" dedi.

Ali Koç'un Zeljko Obradovic hakkında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Obradovic, Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden biridir. Obradovic'in istek ve beklentileri doğrultusunda yeni sezonda hamleler yaptık. Hocamızın söylemine göre en iyi kadroyu kurduk. İnanamayacağımız sonuçlar aldık, bizler bile gözlerimize inanamadık. Obradovic'e birkaç kez sözleşme teklif ettik, 'sezon sonunda bakacağım' dedi. Biz de ilerleyen günlerde kendisi ile konuşacağız. Obradovic kalmak isterse, Fenerbahçe'de kalır, burası onun evi. Sonsuz kredisi var."





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