Son Dakika: Ali Koç'tan 1959 öncesi şampiyonluklar çıkışı! "Bundan sonra yıldız takmayacağız!"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonundan yayınlanan medya buluşmasında 1959 öncesi şampiyonluklara ve yıldız sayısına dair flaş açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"TFF kendi tarihine ve Cumhuriyetimizin tarihine sahip çıkmalı. Bu talebimizi kuvvetli argümanlarla destekleyerek 'Hakkımızı verin' diyoruz. Derdimiz para pul, yıldız değil. Bizim derdimiz tarihimiz. Para, pul, yıldız sonra gelir. Zaten bundan sonra yıldız takmayacağız"

Ali Koç: Sahaya çıkacak ölecek ölecek