Son Dakika: Ali Koç yeni yol haritasını bu sözlerle anlattı! Vitor Pereira...

Spor Servisi - Süleyman ARAT Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki akşam Haber Global’de ‘Az Önce Konuştum’ programında sarı lacivertli camiaya bundan sonra izleyeceği yol haritası konusunda önemli mesajlar verdi. Koç’un programda söylediği bazı kritik cümleler ve altında yatan mesajlar şöyle:

1) NE DEDİ: ‘Pereira ile Mesut Özil’in arası bozuk havası yaratıyorlar. Hoca Altay maçında Muhammed tercihini yaptı. Bu olabilir. Kimse isminden dolayı oynamayacak.

MESAJ: Her koşulda Vitor Pereira’nın yanında olacak. (Pereira bir önceki döneminde bu desteği bulamamış ve sorun yaşadığı Robin Van Persie kendisine tercih edilmişti)

2) NE DEDİ: Biz Pelkas’ı yollasak, Pelkas gitmez. 40 yıllık Fenerbahçeli oldu. Keza Attila Szalai... Biz göndermek istesek ne yapar eder kalmanın bir yolunu bulur.

MESAJ: Bu sezon tek hedef Süper Lig şampiyonluğu. Bunu başarana dek takımdan hiçbir futbolcu gönderilmeyecek. Bu yönden taraftarlarımızın içi rahat olsun.

3) NE DEDİ: Dorukhan’la ilgilendik ama Ahmet Nur Çebi, “Ocakta size gelirse gönül koyarım” dedi, bir daha oyuncuyu düşünmedik. Ghezzal ve Rosier’le ilgilendiğimiz de yalan.

MESAJ: Biz transferde etik davranıyoruz. Önce futbolcuyla değil, kulübüyle görüşüyoruz ve kimseyi ayartmıyoruz. Aynısını rakiplerden de beklemek hakkımız.

4) NE DEDİ: Sosyal medyada beni hedef alan çalışmalar var. Bize ayak direten futbolcu da, menajer için randevu çabası içine giren gazeteciler de ayağını denk alsın!

MESAJ: Artık her şeyin üzerine giden bir yönetim olacak. Sosyal medyada başkanı yıpratıcı kampanya düzenleyenlerle sonuna dek mücadele edecek.

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