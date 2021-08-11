Son Dakika: Ali Akman'a büyük şok! Tepkiler sonrası bağışı iade edildi

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Eintracht Frankfurt'la sözleşme imzaladıktan sonra büyük tepki çeken ve Bursaspor'da kadro dışı bırakılan genç futbolcu Ali Akman'ın yeşil-beyazlı kulübe yaptığı bağış iade edildi.

Volkan Şen, Şener Özbayraklı gibi eski Bursasporlu futbolcuların da destek verdiği "Ayağa Kalk Bursa" hareketine 16.016 TL değerinde forma alarak destek olan Ali Akman'a tepki gösteren taraftarlar, sosyal medyadan sert tepki gösterdi ve paranın genç futbolcuya iade edilmesini talep etti.

Gelen tepkilerin ardından Bursaspor Kulübü, paranın Ali Akman'a iade edildiğini duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ali Akman’ın “Ayağa Kalk Bursa” hareketine 16.016 TL’lik katkısı ekip liderimiz Emin Adanur’un kararıyla iade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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