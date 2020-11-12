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GeriFutbol Son dakika | Ali Akman, Türkiye'de devam ederse ibre Galatasaray'dan yana!
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Haber Giriş: 12.11.2020 - 13:27 | Son Güncelleme:

Son dakika | Ali Akman, Türkiye'de devam ederse ibre Galatasaray'dan yana!

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Galatasaray muhabirimiz Ali Naci Küçük, Bursaspor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki Ali Akman'ın Galatasaray'a olası transferiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ali Naci Küçük, 'Galatasaray'ın Ali Akman'ı sezon başında istemesi gerekirdi, şu an Ali Akman'ı Avrupa'nın birçok kulübü izliyor. Galatasaray için bu transfer zorlaşmış durumda, sezonu sonu Ali'nin kontratı bitiyor bir anlamda kendisi kararını verecek.' dedi.

'Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü gibi Süper Lig'de oynamadan Avrupa'ya giden bir oyuncumuz olabilir, maalesef 3 büyüklerin scout ekipleri zayıf bu yönden. Galatasaray için bu tren kaçmış gibi ancak Ali Akman, Türkiye'de devam ederse ibre Galatasaray'dan yana olur. Fenerbahçe'nin çok şansı olduğunu düşünmüyorum.' ifadelerini kullandı.

Son dakika | Ali Akman, Türkiyede devam ederse ibre Galatasaraydan yana

Ali Naci Küçük:  Ali Akman, Türkiye'de devam ederse ibre Galatasaray'dan yana olur Fenerbahçe'nin çok şansı olduğunu düşünmüyorum.

 

 

Son dakika | Ali Akman, Türkiyede devam ederse ibre Galatasaraydan yana

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