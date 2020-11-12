Son dakika | Ali Akman, Türkiye'de devam ederse ibre Galatasaray'dan yana!

Ali Naci Küçük, 'Galatasaray'ın Ali Akman'ı sezon başında istemesi gerekirdi, şu an Ali Akman'ı Avrupa'nın birçok kulübü izliyor. Galatasaray için bu transfer zorlaşmış durumda, sezonu sonu Ali'nin kontratı bitiyor bir anlamda kendisi kararını verecek.' dedi.

'Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü gibi Süper Lig'de oynamadan Avrupa'ya giden bir oyuncumuz olabilir, maalesef 3 büyüklerin scout ekipleri zayıf bu yönden. Galatasaray için bu tren kaçmış gibi ancak Ali Akman, Türkiye'de devam ederse ibre Galatasaray'dan yana olur. Fenerbahçe'nin çok şansı olduğunu düşünmüyorum.' ifadelerini kullandı.

Ali Naci Küçük: Ali Akman, Türkiye'de devam ederse ibre Galatasaray'dan yana olur Fenerbahçe'nin çok şansı olduğunu düşünmüyorum.

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