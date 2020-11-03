Son Dakika | Ali Akman için Bursaspor'dan transfer açıklaması!

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Galatasaray, Fenerbahçe ve Avrupa takımlarının radarında olan Ali Akman hakkında konuştu. Er, sene sonu sözleşmesi bitecek olan 18 yaşındaki forvetle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Radyospor'a konuşan Mustafa Er, şu sözleri kullandı;

''Ali Akman konusu çok konuşuluyor. Ali Akman için şu anda Galatasaray ve Fenerbahçe'den kulübümüze gelen resmi transfer teklifi yok. Benim gönlüm Ali Akman, İsmail Çokçalış, Emirhan Aydoğan ve ismi geçen oyuncuların Bursaspor'da kalıp, burada kendilerini geliştirmelerinden yana. Bu oyuncular henüz çok genç isimler. Çok fazla konuşulduğu zaman oyunculara zarar verebiliyor.

Oyunculara teklifler elbette olacak. Çok değerli oyuncular. Bursaspor altyapısında nice yetenekler var. Zamanı gelen oynayacak. Hak eden herkes o formayı bir gün giyecek. Ali Akman'ın sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de sona erecek. Yöneticilerimiz, Ali Akman ile sözleşme uzatma konusunda görüşmelere başladı. Ali de sözleşme uzatma konusunda gerekli adımları atacaktır.''

Arşiv | Ali Akman: "Seneye Süper Lig'de olacağız"

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