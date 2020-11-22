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Haber Giriş: 22.11.2020 - 11:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Alexis Sanchez'in yeni durağı Türkiye! Galatasaray iddiası...

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Son Dakika | Alexis Sanchez'in yeni durağı Türkiye! Galatasaray iddiası...
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Inter'in dünyaca ünlü yıldızı Alexis Sanchez için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı: Sanchez'in yeni durağı Türkiye

Inter'de aradığını bulamayan Alexis Sanchez için bomba bir transfer iddiası geldi... İspanyol basını, Sanchez'in Inter'den ayrılıp Türkiye'ye gidebileceğini belirtti.

Fichajes'in haberine göre Inter'de Lukaku ve Martinez'in gölgesinde kalan Alexis Sanchez'in yeni durağının İstanbul olabileceği, özellikle Galatasaray'ın bu transferde önde olduğu belirtildi.

FALCAO VE SNEIJDER GİBİ...

Falcao ve Sneijder örneklerini veren İspanyollar, Sanchez'in de bu iki yıldız gibi kariyerini İstanbul'da sürdürebileceğini kaydetti.

Barcelona ve Arsenal'den sonra önce Manchester United, daha sonra Inter'de aradığını bulamayan Sanchez'in oynamak istediği ve bir numara olabileceği bir takıma gitmek istediği iddia edildi.

31 yaşındaki Şilili yıldız, bu sezon Inter formasıyla 7 maça çıkarken gol atamadı, 2 asist yaptı.

Son Dakika | Alexis Sanchezin yeni durağı Türkiye Galatasaray iddiası...

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