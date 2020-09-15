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Futbol
Haber Giriş: 15 Eylül 2020 - 07:56 | 

Son Dakika | Alexander Sörloth'un menajeri ilk kez konuştu! "İntikam..."

Trabzonspor'da yaşanan Alexander Sörloth krizine ilişkin golcü oyuncunun menajeri Mike Kjolo ilk kez konuştu! İntikam sözleri...

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1SORLOTH BİLMECESİ
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SORLOTH BİLMECESİ

Spor Arena Dış Haberler | Trabzonspor'da Alexander Sörloth krizi her geçen gün derinleşiyor. Bordo mavili ekipteki geleceği yılan hikayesine dönen Alexander Sörloth'ün geleceğine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

2NOTER TESPİTİ YAPILDI
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NOTER TESPİTİ YAPILDI

Trabzonspor, milli takım kampından dönmeyen ve telefonlarını dahi açmadığı iddia edilen Norveçli golcüye dair dün resmi bir açıklama yapmış ve Alexander Sörloth'un şehre dönmediğini doğrulayan Trabzonspor, yetenekli oyuncuyla hakkında noter tespiti yapıldığını ve ilgili disiplin maddesinin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

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İŞTE O AÇIKLAMA

"Futbolcumuz Alexander Sorloth için RB Leipzig Kulübünden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir. Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, futbolcumuz Alexander Sorloth ülkesinin milli takımının kampına katılmak üzere Norveç’e gitmiştir. Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon’da olması gereken oyuncumuz, Oslo’da COVID-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon’da olacağını tarafımıza bildirmiştir. Bugün itibariyle henüz Trabzon’a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

4ARKA ARKAYA SICAK AÇIKLAMALAR
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ARKA ARKAYA SICAK AÇIKLAMALAR

Trabzonspor'un bu açıklamasının ardından hem bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan hem de Premier Lig devi Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho'dan arka arkaya kritik açıklamalar gelmişti.

5AĞAOĞLUNDAN TOTTENHAM İTİRAFI
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AĞAOĞLU'NDAN TOTTENHAM İTİRAFI

Ahmet Ağaoğlu, Norveçli futbolcunun takımdan gitmek istediğini ifade etmiş ve RB Leipzig'in yanı sıra Tottenham ile de görüştüklerini itiraf etmişti.

6İŞTE O SÖZLER
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İŞTE O SÖZLER

"Sörloth gitmek istiyor. Ama gitmek isteyen her oyuncuya, hemen tamam diyeceğiz diye bir dünya yok. Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. Crystal Palace ve biz. İkimiz de bu transferde hak sahibiyiz. Trabzonspor'un menfaati ne ise onun için hareket edeceğiz. İnsanların henüz anlamadığı, bu takımın şöyle bir özelliği var; yetiştirir satar, geliştirir satar. Aldığı oyuncuyla para batırmaz" şeklinde konuşmuştu.

7JOSE MOURINHO KAFA KARIŞTIRDI
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JOSE MOURINHO KAFA KARIŞTIRDI

Ahmet Ağaoğlu'nun bu sözlerinin ardından Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Premier Lig'de Everton'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından Alexander Sörloth'un geleceğine dair sıcak bir açıklama yapmıştı.

8İŞTE O İFADELER
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İŞTE O İFADELER

Portekizli teknik adam, "Sörloth hakkında tartışmayacağım. Eğer Trabzonspor başkanı öyle söylemişse 'doğru değil' diyemem. Alexander Sörloth, Trabzonspor'un futbolcusu ve onun hakkında konuşmak bana düşmez." ifadelerini kullanmıştı.

9GORAN SORLOTH SESSİZ KALAMIYOR
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GORAN SORLOTH SESSİZ KALAMIYOR

Yaşanan bu gelişmelerin ardında gözler Alexander Sörloth cephesine çevrildi. Papa Goran Sörloth, geçtiğimiz günlerde Norveç kanalı TV2'ye bağlanmış ve oğlunun geleceğine dair kritik açıklamalarda bulunmuştu.

10TEKRAR KONUŞTU
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TEKRAR KONUŞTU

Baba Sörloth, "Oğlumla görüşmedik. Bu yüzden transferi hakkında herhangi bir net açıklama yapamam. Resmi belgeleri görene kadar bir şey söyleyemem. Bu süreçte aktif rol oynamadığımı bilin. Oğlumla temasta değilim" demecini vermişti.

11ÖVGÜ DOLU SÖZLER
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ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Goran Sörloth yaşanan süreçte bir kez daha sessizliğini bozdu ve Norveç'te yayın yapan Nettavisen.no'dan gazeteci Sjur Tveito'ya konuştu.

12HERHANGİ BİR TAKIMA İMZA ATTI MI
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HERHANGİ BİR TAKIMA İMZA ATTI MI?

Oğlundan övgü dolu sözlerle bahseden Baba Sörloth, henüz herhangi bir takımla resmi sözleşme imzalamadıklarını söyledi. Goran Sörloth'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

13İŞTE O AÇIKLAMALAR
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İŞTE O AÇIKLAMALAR

"Alexander Sörloth ile ilgilenen birkaç büyük kulüp olması çok güzel bir şey. Bu ilgi, şimdiye kadar iyi işler çıkardığının ve bir sonraki aşamaya geçmeye hazır bir kariyer inşa ettiğinin göstergesi"

14SÖZLEŞME SÖZLERİ
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SÖZLEŞME SÖZLERİ

"Bu konu hakkında sessiz kalmak gerekiyor. Henüz herhangi bir resmi sözleşme ya da varılan bir anlaşma bulunmuyor.

15GELİŞİMİNE DİKKATİ ÇEKTİ
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GELİŞİMİNE DİKKATİ ÇEKTİ

"Danimarka'da Süper Lig'de oynarken bir anda İngiltere Premier Lig'e sıçradı. Bu çok büyük bir adımdı. Adım adım ilerledi ve gittikçe daha güçlü hale geliyor. Bugünlerde 25 yaşına yaklaşıyor ve 2 yıldır Crystal Palace'ın oyuncusu. Bunları konuşurken bile daha iyiye gidiyor. Onu izleyen herkes artık farklı bir oyuncu olduğunu görebilir. Çok kıvrak ve hızlı hareket edebiliyor."

16İNTİKAM İSTİYOR MU
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İNTİKAM İSTİYOR MU?

Öte yandan Norveçli oyuncunun menajeri Mike Kjolo da aynı adrese kısa bir demeç verdi. Sörloth'un yeni takımıyla ilgili açıklamalarda bulunmayan Kjolo, oyuncusunun Crystal Palace tarafından iki kez kiralanmasının (Gent & Trabzonspor) ardından İngiliz ekibine karşı bir intikam duygusu besleyip beslemediği sorusuna yanıt verdi.

17MENAJERİNİN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:
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MENAJERİNİN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Bu sporu yapıyorsanız motivasyon kaynağınız intikam olamaz. Asıl çıkış noktanız sınırlarınızı zorlamak ve ne kadar ileri gidebildiğinizi görmektir. Şunu biliyoruz ki, geçmişte yaptıklarınızdan daha hızlı mazi olan hiçbir şey yok. Önemli olan şu an ve gelecektir. Şuna eminim ki, ne Sörloth ne çevresindekiler Crystal Palace'tan intikam almak gibi bir duygu beslemiyorlar"

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