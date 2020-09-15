Son Dakika | Alexander Sörloth'un menajeri ilk kez konuştu! "İntikam..."
Trabzonspor'da yaşanan Alexander Sörloth krizine ilişkin golcü oyuncunun menajeri Mike Kjolo ilk kez konuştu! İntikam sözleri...
SORLOTH BİLMECESİ
Spor Arena Dış Haberler | Trabzonspor'da Alexander Sörloth krizi her geçen gün derinleşiyor. Bordo mavili ekipteki geleceği yılan hikayesine dönen Alexander Sörloth'ün geleceğine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
NOTER TESPİTİ YAPILDI
Trabzonspor, milli takım kampından dönmeyen ve telefonlarını dahi açmadığı iddia edilen Norveçli golcüye dair dün resmi bir açıklama yapmış ve Alexander Sörloth'un şehre dönmediğini doğrulayan Trabzonspor, yetenekli oyuncuyla hakkında noter tespiti yapıldığını ve ilgili disiplin maddesinin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.
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