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Haber Giriş: 17.09.2020 - 10:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Alexander Sörloth'u duyurdular! Trabzonspor'a ödenecek rakam... - Transfer Haberleri

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Trabzonspor'da Alexander Sörloth bilmecesi çözülüyor. İngiliz basını, Sörloth'un kiralık sözleşmesinin feshi için Crystal Palace ve Trabzonspor anlaşmaya vardığını duyurdu.

Trabzonspor'da geçen sezona damga vuran gol kralı Alexander Sörloth'la yollar artık ayrıldı. Sörloth'un kiralık sözleşmesinin feshi için Crystal Palace ve Trabzonspor anlaşmaya vardı.

Oyuncuyu çok isteyen Bundesliga ekibi RP Leipzig oyuncunun bonservisine yaklaşık 22 milyon sterlin ödeyecek.

The Athletic UK'nin haberine göre; bonservis tutar Trabzonspor ve Palace arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Son Dakika | Alexander Sörlothu duyurdular Trabzonspora ödenecek rakam... - Transfer Haberleri

 

Son Dakika | Alexander Sörlothu duyurdular Trabzonspora ödenecek rakam... - Transfer Haberleri

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