Son Dakika | Alexander Sörloth ve Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi!
Trabzonspor'un Norveçli forveti Alexander Sörloth ve Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi.
Trabzonspor'dan Sörloth ve Fenerbahçe'den Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ALEXANDER SORLOTH'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SEMİH ÖZSOY'un 08.02.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakası sonrası medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklama" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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