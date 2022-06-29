Son Dakika: Alexander Sörloth transferinde yeni gelişme! Jorge Jesus'un kararı sonrası Fenerbahçe...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor takviyelerinin ardından gözler santrfor transferine çevrildi.

Mergim Berisha'nın hazırlık kampında gösterdiği performans ve Serdar Dursun'un A Milli Takım'daki etkili oyununa karşın sarı-lacivertliler, golcü takviyesi için harekete geçti.

Bu dönemde birçok isim gündeme gelirken Alexander Sötloth konusunda yeni bir karar alındı.

HOCASI 'KALACAK' DEDİ AMA...

Leipzig Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerin ilgilendiği Alexander Sörloth hakkında "Yussuf Poulsen'in sakatlanması sonrası Alexander Sörloth ile ilgili düşüncelerimiz değişti. Sörloth, bizim oyuncumuz ve bizimle kalacak. Geri dönmesini dört gözle bekliyoruz. Antrenmanlarda onu gözleyeceğiz ve ardından tekrar konuşacağız. Bence Sörloth bu kadarını hak ediyor" şeklinde açıklama yapmıştı.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE VAZGEÇMEDİ

Tedesco'nun bu açıklamalarına karşın sarı-lacivertlilerin Alexander Sörloth'un transferinden vazgeçmediği öğrenildi.

JORGE JESUS ONAY VERDİ

Mergim Berisha'nın hazırlı kampında gösterdiği performansı sebebiyle Jorge Jesus'un kararı merakla beklenirken Sörloth için onay çıktı.

Portekizli teknik adamın, Norveçli golcünün kadroya katılması konusunda olumlu rapor verdiği belirtildi.

RESMİ TEMAS

Bu kararın ardından Fenerbahçe'nin, Leipzig ile resmi temasa geçmeye hazırlandığı kaydedildi.

Bundesliga ekibinin 8 milyon euroluk bonservis ücreti beklentisinin olduğu ancak sarı-lacivertlilerin bu rakamın aşağı inmesi halinde transferi bitireceği öğrenildi.

KARİYER SEZONU TÜRKİYE'DE

019-2020 sezonunun başında Crystal Palace'tan kiralanan golcü oyuncu Bordo Mavili formayla toplamda 49 maça çıktı ve 33 gol atıp 11 asist yaptı. Alexander Sörloth2un bu performansı kısa süre için Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Sörloth 2020-2021 sezonunda Leipzig'e transfer oldu.

Leipzig, Sörloth transferi için Crystal Palace'a 20 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Trabzonspor bu transferde 10 milyon Euro kazandı. Leipzig'de bekleneni veremeyen Alexander Sörtloth, Alman ekibiyle toplamda 37 karşılaşmada forma giydi ve sadece 6 gol atıp 3 asist yapabildi.

Haberin Devamı

Leipzig'de beklenen performansı sergileyemeyen Alexander Sörloth, geride kalan sezonun başında İspanyol ekibi Real Sociedad'a kiralandı. Sociedad'la da istenileni veremeyen Sörloth, 44 maçta 8 gol atıp 1 asist yaptı.