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Futbol
Haber GiriÅŸ: 10.08.2021 - 08:46 | Son GÃ¼ncelleme:

Son Dakika: Alexander Sörloth transferi için kritik açÄ±klama! Fenerbahçe ilgileniyor...

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Son Dakika: Alexander Sörloth transferi için kritik açÄ±klama! Fenerbahçe ilgileniyor...

FenerbahÃ§e'nin golcÃ¼ adaylarÄ± arasÄ±nda bulunan Alexander SÃ¶rloth hakkÄ±nda sarÄ± lacivertli taraftarlarÄ± heyecanlandÄ±ran aÃ§Ä±klama geldi.

Spor Arena DÄ±ÅŸ Haberler - FenerbahÃ§e'nin transfer listesinde yer alan Alexander SÃ¶rloth'un takÄ±mdaki geleceÄŸine dair RB Leipzig Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Jesse Marsch'tan kafa karÄ±ÅŸtÄ±ran bir aÃ§Ä±klama geldi.

RB Leipzig Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Jesse Marsch, Almanya KupasÄ±'nda Sandhausen ile oynadÄ±klarÄ± mÃ¼cadelenin ardÄ±ndan Alexander SÃ¶rloth hakkÄ±nda konuÅŸtu. Marsch, NorveÃ§li golcÃ¼nÃ¼n takÄ±mda kalacaÄŸÄ±nÄ±n kesin olmadÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± verdi.

Alexander SÃ¶rloth'un takÄ±mdan ayrÄ±lacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde sinyaller veren 47 yaÅŸÄ±ndaki teknik adam, "SÃ¶rloth idmanlarda ve sahada iyi durumda ancak takÄ±mdaki geleceÄŸiz belirsizliÄŸini koruyor. Åžu anda takÄ±mda kalmasÄ± kesin olan oyunculara odaklanmÄ±ÅŸ durumdayÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

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Son Dakika: Alexander SÃ¶rloth transferi iÃ§in kritik aÃ§Ä±klama FenerbahÃ§e ilgileniyor...

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