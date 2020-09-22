Son dakika | Alexander Sörloth resmen Leipzig'de

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bundesliga ekibi Leipzig, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth'u transfer ettiğini resmen açıkladı.Trabzonspor transferin maliyetinin 20 milyon euro olduğunu duyurmuştu.

DETAYLAR BİRAZDAN

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!