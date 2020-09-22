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Futbol
Haber Giriş: 22.09.2020 - 18:49 | Son Güncelleme:

Son dakika | Alexander Sörloth resmen Leipzig'de

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Bundesliga ekibi Leipzig, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth'u transfer ettiğini resmen açıkladı.Trabzonspor transferin maliyetinin 20 milyon euro olduğunu duyurmuştu.

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  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bundesliga ekibi Leipzig, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth'u transfer ettiğini resmen açıkladı.Trabzonspor transferin maliyetinin 20 milyon euro olduğunu duyurmuştu.

DETAYLAR BİRAZDAN

Son dakika | Alexander Sörloth resmen Leipzigde

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