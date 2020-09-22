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Son dakika | Alexander Sörloth resmen Leipzig'de
Bundesliga ekibi Leipzig, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth'u transfer ettiğini resmen açıkladı.Trabzonspor transferin maliyetinin 20 milyon euro olduğunu duyurmuştu.
Bundesliga ekibi Leipzig, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth'u transfer ettiğini resmen açıkladı.Trabzonspor transferin maliyetinin 20 milyon euro olduğunu duyurmuştu.
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