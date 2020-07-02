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Haber Giriş: 02.07.2020 - 09:17,Son Güncelleme:

Son Dakika | Alexander Sörloth rekor peşinde! Galatasaray maçında...

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Bu sezon tüm kulvarda 28 kez rakip fileleri havalandıran Sörloth, 1 gol daha kaydederse Şota’yı (28) geride bırakacak ve kulüp tarihinin en skorer yabancı oyuncusu olacak.

Ligdeki 6 maçlık gol hasretine Ankaragücü maçında son veren Sörloth, Galatasaray'a bileniyor...

20 golle krallık yarışında zirvede bulunan Norveçli forvet, Avrupa ve Türkiye Kupası’nda da toplam 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

24 yaşındaki yıldız, 5 lig maçı ve kupa finalinde 1 gol daha bulursa, rekor kıracak. Öyle ki Trabzonspor’un efsanelerinden Şota, 1995-96 sezonunda 3 kulvarda 28 gol atmıştı.

Sörloth, Galatasaray deplasmanında pazar günü ağları bulup Trabzonspor tarihine geçmek istiyor. Ligdeki gol sayıları baz alındığında ise Sörloth ile Şota arasında 5 fark var.

Şota Arveladze, 95-96’da 34 lig karşılaşmasında 25 kez fileleri sarsmış, 5 asist yapmıştı.

Sörloth ise 29 lig maçında 20 gol attı, 8 asistlik de katkı sağladı. (Fanatik)

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