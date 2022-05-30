Son Dakika: Alexander Sörloth formülü! Fenerbahçe, Beşiktaş, Sociedad... | Transfer Haberleri

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Trabzonspor'da gösterdiği performansın ardından Alman ekibi Leipzig'in bonservisini satın aldığı Alexander Sörloth, transfer gündeminin adresi en fazla merak edilen ismi konumunda.

Bu sezon Real Sociedad formasıyla La Liga'da aradığı ortamı bulamayan Sörloth için çeşitli iddialar ortaya atılıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, 2016’dan beri her sene başka bir kulüpte oynayan ve 8 farklı takımın formasını giyen 26 yaşındaki forvetin, “Artık bir yerde kalıcı olmak istiyorum. Kiralık olarak transfer olmam” resti çekmesi, Sociedad’ın planlarını suya düşürdü.

Lacivert-Beyazlılar’ın satın alma teklifi sunup sunmayacakları belirsiz. Haberde, Beşiktaş’ın da Leipzig’i ve golcü oyuncuyu tatmin edecek bir teklif yapamadığı bilgisi de verildi.

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'FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ DAHA ÖNDE'

İddiaya göre Beşiktaş, Sörloth için rakamı artırmayı düşünmüyor. Haberde, Fenerbahçe’nin şu anda Sörloth transferinde diğer taliplilere oranla daha önde olduğu belirtilirken İspanyol basını teklif tutarına dair bir bilgi vermedi.

ÖNCELİKLİ HEDEF SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Fenerbahçe'nin hedefi Norveçli yıldızı bu sezon kiralamak, gelecek yıl ise bonservisi ile birlikte renklerine bağlamak. Alman ekibinin istediği bonservis tutarının ise 10 milyon euro olduğu belirtiliyor. Sarı lacivertlilerin Sörloth için ayırdığı bütçe ise 6 milyon euro civarında.

Fenerbahçe yönetiminin yeni teknik adamı açıkladıktan sonra Sörloth transferini bitirmek için hamle yapması bekleniyor.

La Liga’da 33 maçta 4 gol kaydeden Norveçli golcü, bu gollerin 3'ünü son 8 mücadelede attı.