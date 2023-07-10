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Son Dakika: Alexander Djiku, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti!

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#Transfer#Djiku#Fenerbahçe
Son Dakika: Alexander Djiku, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 13:13

Fenerbahçe, prensipte anlaşmaya vardığı savunma oyuncusu Alexander Djiku sağlık kontrolünden geçti.

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Fenerbahçe, kadrosuna katmak istediği Alexander Djiku’nun transferini bitirmeye hazırlanıyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Alexander Djiku sağlık kontrolünden geçti.

3 YILLIK ANLAŞMA

Fenerbahçe oyuncunun temsilcisi ile yaptığı görüşmede 3 yıllık sözleşme için anlaştı. Fenerbahçe oyuncuya yaklaşık yıllık 1.5 milyon Euro ödeyecek

Bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki stoperin ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılmıştı.

2019-2020 sezonunda ise 4.5 milyon euroya Strasbourg tarafından bonservisi alınan Ganalı oyuncu, mili formayı 17 kez terletti ve 1 gol attı. 1 kez yılın futbolcusu seçildi.

Alexander Djiku, kariyerinde çıktığı 215 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.

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#Transfer#Djiku#Fenerbahçe

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