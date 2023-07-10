Son Dakika: Alexander Djiku, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti!

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Fenerbahçe, kadrosuna katmak istediği Alexander Djiku’nun transferini bitirmeye hazırlanıyor.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Alexander Djiku sağlık kontrolünden geçti.
3 YILLIK ANLAŞMA
Fenerbahçe oyuncunun temsilcisi ile yaptığı görüşmede 3 yıllık sözleşme için anlaştı. Fenerbahçe oyuncuya yaklaşık yıllık 1.5 milyon Euro ödeyecek
Bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki stoperin ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılmıştı.
2019-2020 sezonunda ise 4.5 milyon euroya Strasbourg tarafından bonservisi alınan Ganalı oyuncu, mili formayı 17 kez terletti ve 1 gol attı. 1 kez yılın futbolcusu seçildi.
Alexander Djiku, kariyerinde çıktığı 215 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.