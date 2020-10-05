MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Alex Telles piyangosu gerçek oldu! Manchester United transferi bitirdi...
GeriFutbol Son Dakika | Alex Telles piyangosu gerçek oldu! Manchester United transferi bitirdi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 05.10.2020 - 11:57 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Alex Telles piyangosu gerçek oldu! Manchester United transferi bitirdi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Premier Lig devi Manchester United, Porto'dan Alex Telles'i kadrosuna katmak üzere. Sağlık kontrolünden geçmek için bugün İngiltere'ye giden Brezilyalı oyuncunun önümüzdeki saatlerde İngiliz temsilcisine imza atması bekleniyor.

Spor Arena Dış Haberler | Portekiz Ligi ekiplerinden Porto forması giyen Alex Telles, adım adım İngiltere Premier Lig devi Manchester United'a transfer oluyor.

Manchester United ile 4+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenen 27 yaşındaki sol bek, sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye gitti.

Kariyerinde bir dönem Galatasaray forması da giyen Alex Telles'in bugün ilerleyen saatlerde Manchester United'a imza atması bekleniyor.

GALATASARAY'A %10 PAY

Brezilyalı sol bekin transferinin resmiyet kazanması halinde Galatasaray'ın kasasına önemli miktarda para girecek. Sarı-Kırmızılılar, satışın kar payından yüzde 10 alacak.

İngiliz basını, Manchester United'ın yetenekli oyuncu için 20 milyon avro bonservis ödeyeceğini öne sürdü. Bu rakama anlaşılması durumunda Galatasaray, 1 milyon 350 bin avro kazanacak.

Porto, Alex Telles'i 2016 yılında 6.5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

 

Son Dakika | Alex Telles piyangosu gerçek oldu Manchester United transferi bitirdi...

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle