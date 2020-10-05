Son Dakika | Alex Telles piyangosu gerçek oldu! Manchester United transferi bitirdi...

Spor Arena Dış Haberler | Portekiz Ligi ekiplerinden Porto forması giyen Alex Telles, adım adım İngiltere Premier Lig devi Manchester United'a transfer oluyor.

Manchester United ile 4+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenen 27 yaşındaki sol bek, sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye gitti.

Kariyerinde bir dönem Galatasaray forması da giyen Alex Telles'in bugün ilerleyen saatlerde Manchester United'a imza atması bekleniyor.

GALATASARAY'A %10 PAY

Brezilyalı sol bekin transferinin resmiyet kazanması halinde Galatasaray'ın kasasına önemli miktarda para girecek. Sarı-Kırmızılılar, satışın kar payından yüzde 10 alacak.

İngiliz basını, Manchester United'ın yetenekli oyuncu için 20 milyon avro bonservis ödeyeceğini öne sürdü. Bu rakama anlaşılması durumunda Galatasaray, 1 milyon 350 bin avro kazanacak.

Porto, Alex Telles'i 2016 yılında 6.5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

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