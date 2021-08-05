Son Dakika: Alex Teixeria için menajerinden Beşiktaş ve Türkiye paylaşımı - Transfer Haberleri

Beşiktaş, Brezilyalı Alex Teixeira'yı kadrosuna katmak üzereyken oyuncunun menajeri transferi duyurdu.

Siyah Beyazlılar, Brezilyalı oyuncu ile anlaşırken, 31 yaşındaki futbolcu İstanbul’a davet edildi. Teixeira'nın menajeri transferle ilgili "Pazartesi yeni bir yolculuk başlıyor" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun menajerinin paylaşımında "Az sonra ve bizi izlemeye devam edin" ifadeleri yer alırken paylaşım görselinde Kartal ve Türk bayrağı resimleri kullanıldı.

Beşiktaşlı Jose Souza ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kim mutlu elini kaldırsın" dedi. Alex Teixeira bu gönderiye de yanıt verdi.