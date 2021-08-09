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Futbol
Haber Giriş: 09.08.2021 - 12:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Alex Teixeira'dan Türkçe mesaj! Beşiktaş paylaştı...

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Son Dakika: Alex Teixeira'dan Türkçe mesaj! Beşiktaş paylaştı...

Son dakika haberi... Alex Teixeira, Beşiktaş için İstanbul'a doğru yola çıktı. Siyah-beyazlı kulüp, Brezilyalı futbolcunun verdiği Türkçe mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Beşiktaş, her konuda anlaşmaya vardığı Alex Teixeira ile ilgili flaş bir paylaşım yaptı.

Son Dakika: Ve Beşiktaş, Alex Teixeiraya kavuşuyor - Transfer haberleri
Son Dakika: Ve Beşiktaş, Alex Teixeira'ya kavuşuyor - Transfer haberleri

Siyah-beyazlı kulüp, bugün akşam üstü İstanbul'da olması beklenen Brezilyalı futbolcunun yolculuk öncesi çekilen videosunu sosyal medyadan paylaştı.

Paylaşılan videoda Alex Teixeira Türkçe olarak, "Siz istediniz, ben geliyorum" ifadelerini kullandı ve kartal pozu verdi. Beşiktaş ise videoyu "Siz istediniz, o geliyor" mesajıyla paylaştı.

 

 
 
 
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Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

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