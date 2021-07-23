Son dakika: Alex Teixeira'dan transfer açıklaması! Beşiktaş mı Al-Nasr mı?

Beşiktaş'ın transferi için yoğun çaba harcadığı 31 yaşındaki Brzilyalı futbolcu Alex Teixeira, sosyal medyadan geleceğiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Alex Teixeira yaptığı açıklamada; "Aldığım teklifleri menajerimle görüşmek için Dubai'ye geldim. Geleceğimle alakalı kararı çok yakın zamanda açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Teixeira ile Beşiktaş'ın yanı sıra Suudi Arabistan takımı Al-Nasr'ın da ilgilendiği biliniyor. Al-Nasr'ın kadrosunda Talisca ve Aboubakar da yer alıyor.