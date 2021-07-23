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Futbol
Haber Giriş: 23.07.2021 - 10:17 | Son Güncelleme:

Son dakika: Alex Teixeira'dan transfer açıklaması! Beşiktaş mı Al-Nasr mı?

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Son dakika: Alex Teixeira'dan transfer açıklaması! Beşiktaş mı Al-Nasr mı?

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, sosyal medyadan geleceğiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın transferi için yoğun çaba harcadığı 31 yaşındaki Brzilyalı futbolcu Alex Teixeira, sosyal medyadan geleceğiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Alex Teixeira yaptığı açıklamada; "Aldığım teklifleri menajerimle görüşmek için Dubai'ye geldim. Geleceğimle alakalı kararı çok yakın zamanda açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Teixeira ile Beşiktaş'ın yanı sıra Suudi Arabistan takımı Al-Nasr'ın da ilgilendiği biliniyor. Al-Nasr'ın kadrosunda Talisca ve Aboubakar da yer alıyor.

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