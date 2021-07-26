Son Dakika: Alex Teixeira’dan imza parasına yüzde 50 indirim! Emre Kocadağ’ı aradı ve... - Transfer haberleri
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, imza parasında indirime gitti.
Spor Arena - Beşiktaş’ın gündemindeki yer alan Alex Teixeira’ya ilk ve en yüksek teklifi veren kulüp olan Sharjah’ın, Mangola’yı alarak transferi kapattığı, El Hilal’in ise Brezilyalı futbolcuya artık ilgi göstermediği öğrenildi.
Yıldız oyuncunun da yönetici Emre Kocadağ’ı arayarak daha önce imza parası olarak istediği 3 milyon Euro’yu 1,5 milyon Euro’ya düşürmeye hazır olduğunu ilettiği öğrenildi.
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