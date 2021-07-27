Son Dakika: Alex Teixeira'da rota yine Beşiktaş'a döndü! "Teklife sıcak bakıyorlar..." - Transfer haberleri

Spor servisi / İsmail ER - Beşiktaş uzun süredir takip ettiği ve transferi için tüm imkanlarını seferber ettiği Alex Teixeira için mutlu sona yaklaşıyor. Siyah beyazlıların anlaşma imzalamasına kesin gözle bakılırken, Sharjah ve Al Hilal’in ilgilendiği Sambacı transfer görüşmeleri için gittiği Dubai’de umduğunu bulamadı. Beşiktaş’ın 2 yıllık 5 milyon Euro’luk teklifine karşılık 2 yıl için 10 milyon Euro öneren Sharjah ve Al Hilal görüşmelerden sonuç alamayınca transferde rota yine Beşiktaş’a döndü.

‘Taraftarımız merak etmesin’

Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Alex Teixeira için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü ve Josef de Souza’nın da transferde aracılık yaptığını belirtirken “Alex Teixeira için kulübün menfaatleri doğrultusunda fiyat politikamızı ilettik. Kendilerinden haber bekliyoruz. Bence teklife

sıcak bakıyorlar” dedi. Teixeira dışında alternatif birkaç oyuncu ile daha görüştüklerini vurgulayan Kocadağ “Sergen Yalçın ile sürekli transfer çalışmalarını beraber yürütüyoruz. Bir an önce takımın tamamlanması için çalışıyoruz. Taraftarlarımız merak etmesinler” diye konuştu.

Mesaj yağmuruna tutuldu

Bu arada ailesiyle Dubai’de bulunan Alex Teixeira’nın eşinin yaptığı paylaşımı Beşiktaş taraftarları yorum yağmuruna tuttu. Siyah beyazlı taraftarlar, Thais Cristina’ya ‘Yenge’ diye hitap ederken, binlerce “Come to Beşiktaş” yorumları yapıldı.

Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar, İstanbul’un Dubai’den daha güzel olduğunu belirterek, Alex Teixeira’nın Beşiktaş’a imza atması halinde mutlu olacaklarını vurguladılar. Thais Cristina’ “Bu kadar yorumdan sonra ben bile şimdiden Beşiktaş’ı desteklemeye başladım” şeklindeki bir mesaja da emoji ile cevap verdi.

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