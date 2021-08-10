Son Dakika: Alex Teixeira resmen Beşiktaş'ta! Transfer duyurusunda Josef de Souza detayı...

Beşiktaş, Brezilyalı hücuma dönük orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün transferi açıklamak için çektiği videoda, takımın bir diğer yıldızı Josef de Souza da yer aldı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alex Teixeira’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz.

Daha önce ülkesinde Vasco da Gama, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk formaları giyen 31 yaşındaki Teixeira, son olarak Çin'in Jiangsu Suning takımında görev yapmıştı.