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Futbol
Haber Giriş: 09.08.2021 - 12:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Alex Teixeira İstanbul'a geldi! Beşiktaş'tan flaş paylaşım...

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Son Dakika: Alex Teixeira İstanbul'a geldi! Beşiktaş'tan flaş paylaşım...

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Alex Teixeira İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcunun İstanbul'a gelmeden önce verdiği Türkçe mesaj, Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Beşiktaş, her konuda anlaşmaya vardığı Alex Teixeira ile ilgili flaş bir paylaşım yaptı.

Son Dakika: Ve Beşiktaş, Alex Teixeiraya kavuşuyor - Transfer haberleri
Son Dakika: Ve Beşiktaş, Alex Teixeira'ya kavuşuyor - Transfer haberleri

Siyah-beyazlı kulüp, İstanbul'a gelmek için yola çıkan Brezilyalı futbolcunun yolculuk öncesi çekilen videosunu sosyal medyadan paylaştı.

Paylaşılan videoda Alex Teixeira Türkçe olarak, "Siz istediniz, ben geliyorum" ifadelerini kullandı ve kartal pozu verdi. Beşiktaş ise videoyu "Siz istediniz, o geliyor" mesajıyla paylaştı.

 
 
 
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Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

 İSTANBUL'A GELDİ

Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Başarılı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza atacak.

Son Dakika: Alex Teixeira İstanbula geldi Beşiktaştan flaş paylaşım...

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