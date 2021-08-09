Son Dakika: Alex Teixeira İstanbul'a geldi! Beşiktaş'tan flaş paylaşım...
Son dakika haberi... Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Alex Teixeira İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcunun İstanbul'a gelmeden önce verdiği Türkçe mesaj, Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Beşiktaş, her konuda anlaşmaya vardığı Alex Teixeira ile ilgili flaş bir paylaşım yaptı.
Siyah-beyazlı kulüp, İstanbul'a gelmek için yola çıkan Brezilyalı futbolcunun yolculuk öncesi çekilen videosunu sosyal medyadan paylaştı.
Paylaşılan videoda Alex Teixeira Türkçe olarak, "Siz istediniz, ben geliyorum" ifadelerini kullandı ve kartal pozu verdi. Beşiktaş ise videoyu "Siz istediniz, o geliyor" mesajıyla paylaştı.
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İSTANBUL'A GELDİ
Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Başarılı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza atacak.
Bu sezon kaç gol atar? 🤔 #Beşiktaş #AlexTeixeirapic.twitter.com/W5XyZ3tKc9— Spor Arena (@sporarena) August 9, 2021
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