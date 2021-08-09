Son Dakika: Alex Teixeira İstanbul'a geldi! Beşiktaş'tan flaş paylaşım...

Beşiktaş, her konuda anlaşmaya vardığı Alex Teixeira ile ilgili flaş bir paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp, İstanbul'a gelmek için yola çıkan Brezilyalı futbolcunun yolculuk öncesi çekilen videosunu sosyal medyadan paylaştı.

Paylaşılan videoda Alex Teixeira Türkçe olarak, "Siz istediniz, ben geliyorum" ifadelerini kullandı ve kartal pozu verdi. Beşiktaş ise videoyu "Siz istediniz, o geliyor" mesajıyla paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

İSTANBUL'A GELDİ

Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Başarılı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza atacak.

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