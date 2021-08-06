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Futbol
Haber Giriş: 06.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Alex Teixeira, Beşiktaş için geliyor! İşte alacağı ücret - Transfer haberleri

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Son Dakika: Alex Teixeira, Beşiktaş için geliyor! İşte alacağı ücret - Transfer haberleri

Menajeri ateşi yaktı, Sambacı Beşiktaş’ı heyecanlandırdı. Sosyal medyadan Beşiktaş marşını paylaşan Alex Teixeira, siyah beyazlı takım forması giydirilmiş fotoğrafı da alıntıladı.

Spor Servisi / İsmail ER - Beşiktaş’ın her konuda anlaştığı ve kısa süre içinde İstanbul’da olmasını beklediği Alex Teixeira cephesinden art arda siyah beyazlıları heyecanlandıracak adımlar geliyor.

Dün ilk olarak menajeri Mendoza “Pazartesi yeni bir yolculuk başlıyor” paylaşımı yaptı. Mendoza’nın Türk Bayrağı ve kartal emojisi de koyduğu gönderiyi Teixeira da kendi hesabından paylaştı.

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Siyah beyazlıları Instagram’dan da takibe alan Sambacı ayrıca Beşiktaş marşını paylaşarak, siyah beyazlı takım forması giydirilmiş fotoğrafı alıntıladı.

İMZAYI STATTA ATABİLİR

2+1 yıllık imza atacak Teixeira Kartal’dan yıllık 2.3 milyon Euro garanti ücret ve 900 bin Euro imza parası alacak.

Beşiktaş’ın Teixeira’ya statta imza töreni yapmak istediği ancak pandemi nedeniyle bu konudaki son kararın henüz verilmedi öğrenildi.

Son Dakika: Alex Teixeira, Beşiktaş için geliyor İşte alacağı ücret - Transfer haberleri

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