Son dakika: Alex Oxlade Chamberlain imza için İstanbul'a geliyor

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Beşiktaş, uzun süredir uğraştığı Alex OxladeChamberlain’in transferini imza aşamasına getirdi.

Sky Sport’un haberine göre, siyah beyazlı kulüple prensipte anlaşma sağlayan İngiliz futbolcu, sözleşme imzalamak için İstanbul’a geliyor. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin geçtiğimiz hafta İngiltere’de bizzat görüştüğü Oxlade-Chamberlain, teklifi kabul ettiğini dün Beşiktaş Kulübü’ne bildirdi.

Siyah beyazlılar da bu gelişme üzerine futbolcuyu sözleşme imzalamak için İstanbul’a davet etti. Bugün İstanbul’a gelmesi beklenen Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş yönetimi ile son kez masaya oturacak.

Bu görüşmede herhangi bir sorun yaşanmadığı takdirde sağlık kontrolünden geçecek ve mukavele imzalayacak.

LiVERPOOL 2017’DE 38 MiLYON EURO’YA ALMIŞTI

Southampton altyapısından yetişip A takıma yükselen Alex Oxlade-Chamberlain, 2011’de 13.8 milyon Euro’ya Arsenal’e, 2017’de de 38 milyon Euro’ya Liverpool’a transfer olmuştu. Geçtiğimiz temmuz ayında Liverpool ile yollarını kesin olarak ayıran Oxlade-Chamberlain, İngiltere Milli Takımı’nda da 35 kez forma giyip 7 gol attı.

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