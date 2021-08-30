Son Dakika: Alex Molcan'a kaybeden Cem İlkel, ABD Açık'a ilk turda veda etti

Marsel İlhan'dan sonra tek erkekler kategorisinde grand slam ana tablosuna kalan ikinci Türk tenisçi olan Cem İlkel ABD Açık'ın ilk turunda, klasmanın 138. sırasındaki Alex Molcan (Slovakya) ile karşılaştı.

Karşılaşmada ilk seti kazanan milli tenisçi, diğer setlerde Alex Molcan'a 3-1 mağlup olarak ABD Açık'a ilk turda veda etti.

Erkekler dünya sıralamasındaki en iyi derecesi 188'inciliğe 26 Temmuz'da çıkan milli tenisçi Cem İlkel, bir ay sonra da kariyerinde bir başka ilke imza atmıştı.

Daha önce 8 kez grand slam elemelerinde mücadele eden ancak ikinci turdan ötesini göremeyen 26 yaşındaki sporcu, 9. denemesinde ana tabloya girmeyi başarmıştı.