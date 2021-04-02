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Futbol
Haber Giriş: 02.04.2021 - 19:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Alex de Souza, Sao Paulo ile sözleşme imzaladı!

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Son Dakika: Alex de Souza, Sao Paulo ile sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza, Sao Paulo'yla antrenörlük sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza, antrenörlük kariyerine resmen başladı.

Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Brezilya ekibi Sao Paulo ile antrenörlük sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçenin efsane ismi Alex de Souza’dan Hürriyet Gücer’e esprili yanıt
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza’dan Hürriyet Gücer’e esprili yanıt

Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen Alex, 2015'te futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

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