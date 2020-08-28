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Haber Giriş: 28.08.2020 - 23:32 | Son Güncelleme:

Son dakika | Aldair Rodriguez'den Fenerbahçe ve transfer açıklaması

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Son dakika | Aldair Rodriguez'den Fenerbahçe ve transfer açıklaması
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Bu sezon 11 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Deportivo Binacional forması giyen Perulu forvet Aldair Rodriguez'den açıklama geldi.

Peru basınına konuşan 26 yaşındaki santrfor, "Evet, Fenerbahçe'nin bir ilgisi vardı ama görüşmelere babam ve menajerim bakıyor. Teklif somut olduğunda bana söylüyorlar, ancak şu ana kadar sadece ilgi var ve bu da beni çalışmaya devam etmem için motive ediyor. Yurt dışına transfer olmayı hedefim olarak belirledim. Eğer transfer olursam milli takıma daha yakın olacağım. Brezilya ve Arjantin liglerini seviyorum. Brezilya'dan Flamengo, Palmeiras ve Internacional'ı seviyorum" dedi.

9 MAÇTA 7 GOL, 2 ASİST
Aldair Rodríguez, Peru Milli Takımı'nda da forma giymek istediğini söyledi. 26 yaşındaki santrfor, "Kendimi Peru Milli Takımı'nda görüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. Bu sezon 9 karşılaşmada sahaya çıkan Rodriguez; 7 gol ve 2 asist kaydetti.

Son dakika | Aldair Rodriguezden Fenerbahçe ve transfer açıklaması

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