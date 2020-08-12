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Futbol
Haber Giriş: 12.08.2020 - 12:28,Son Güncelleme:

Son Dakika | Albert Riera yeniden Galatasaray'da! İdmana çıktı...

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Galatasaray'da pandemi dönemi gündeme gelen hamle resmiyete döküldü. Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı olarak göreve başladı.

Ali Naci Küçük / Spor Arena | Galatasaray'da son dakika haberi... Pandeminin ertelediği hamle gerçekleşti.

Geçtiğimiz sezon İstanbul'a gelerek Fatih Terim ile görüşen ancak salgın sonrasında rötar yapan Riera hamlesi resmiyete döküldü. Galatasaray'ın eski oyuncusu Fatih Terim'in teknik ekibine katıldı Bu sabah yapılan çalışmaya Riera da katıldı. 

Albert Riera, Manchester City'de Pep Guardiola'nın yanında stajını yapmıştı.

DAVALA VE ŞAHİN DE TEKNİK EKİPTE

Bu arada durumları merak edilen ve ayrılacakları iddia edilen Ümit Davala ile Levent Şahin de teknik ekipte yer alacak. Levent Şahin de bu sabahki antrenmanda Fatih Terim ile birlikte idmana katılırken Ümit Davala'nın ise yeni sezon için sağlık kontrolünden geçtiği ifade edildi.

Son Dakika | Albert Riera yeniden Galatasarayda İdmana çıktı...

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