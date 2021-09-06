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Futbol
Haber Giriş: 06.09.2021 - 12:35 | Son Güncelleme:

Son dakika: Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz!

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Son dakika: Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz!

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı teknik direktör Çağdaş Atan yerine Bülent Korkmaz'ın göreve getirildiğini açıkladı.

Süper Lig ekibi Alanyaspor, Çağdaş Atan ile yolların ayrılması sonrasında görevi Bülent Korkmaz'a verme kararı aldı. Taraflar sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Alanyaspor da anlaşmayı resmen açıkladı.

Bülent Korkmaz son olarak 2019/20 sezonunda Süper Lig ekibi Konyaspor'da görev yapmıştı. Korkmaz, Alanyaspor ile yeniden Süper Lig'e dönüş yapmış oldu.

Son dakika: Alanyasporun yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz

Son dakika: Alanyasporun yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz

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